Vsak, ki trdi, da ga slava in denar ne zanimata, laže

Kultni Footloose iz 80. let, ki še danes velja za enega najboljših plesnih filmov vseh časov, je med zvezde izstrelil Kevina Bacona. Priljubljenemu hollywoodskemu igralcu in režiserju, ki je nato gradil kariero predvsem z negativnimi liki, so podelili vrsto nagrad, med drugim zlati globus, oskarja pa še nima. Zadnja leta navdušuje tudi na družbenih omrežjih s prikazom družinskega življenja na ranču, kjer posebno rad brenka na kitaro in prepeva kozam. O upokojitvi še ne razmišlja, največ pa mu pomenijo dolgoletna žena, dva že odrasla otroka ter brat, s katerim nastopata v folk rock duetu. Priznal je, da že desetletja na zabavah podkupuje didžeje, da ne bi zavrteli pesmi Footloose.