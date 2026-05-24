Vsak lahko kljub bolezni uresniči svoje sanje

Število oseb s sladkorno boleznijo se je v Sloveniji od leta 2015 do leta 2024 povečalo za kar 23 odstotkov in vse kaže, da bo še naraščalo. S to vse bolj pogosto boleznijo živi tudi Mateja Malnar Štembal, ambasadorka projekta #DarujemKilometre, ki pravi: »Pomembno je, da se ne slepiš, ampak se iskreno soočiš z boleznijo. Zdravila so pomagala, a treba je biti aktiven. Vprašati se moraš, kaj lahko sam narediš za to, da jo obvladaš.« Z diabetesom že skoraj deset let živi tudi Zala Istenič, odlična sprinterka in študentka četrtega letnika medicine. Dekle z vsakim treningom dokazuje, da lahko osebe s sladkorno boleznijo živijo polno in aktivno življenje. Še več, prav te dni je ponovno dokazala, da lahko v športnem smislu od nje letos še veliko pričakujemo.