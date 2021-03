Vsak Slovenec naj vsaj enkrat obišče Plečnikovo hišo

V članku preberite:

Kaj je Špelo Kuhar in Roberta Potokarja, avtorja knjige Zgodbe slovenske arhitekture, spodbudilo k pisanju. S katerim obdobjem sta imela največ težav in zakaj sta se odločila, da na naslovnici objavita širši javnosti malo znano delo arhitekta Jugovca. Zakaj so za promocijo slovenske arhitekture pomembni mladi biroji in zakaj bi bilo škodljvo, če bi se odrekli arhitekturnim natečajem.