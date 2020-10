»Vsakega čaka ljubezen njegovega življenja«

»Pesmi izpred štiridesetih let danes ne bi mogel peti kredibilno, če ne bi bil upornik,« pravi Zoran Predin, glasbenik, kantavtor in pesnik, dandanes simbol upora iz časov, ko je glasba še imela vlogo pobudnice in znanilke sprememb. Po novem je tudi pisatelj, pred kratkim je namreč pri založbi Litera izšel njegov romaneskni prvenec Mongolske pege. Če k uspešni kantavtorski karieri pripomore (tudi) uporništvo, se Predin ob omembi njegovega romana takoj zahvali družini, ki mu je pomagala s številnimi napotki. Četudi se zdi nenavadno, da je nekdanji rockerski zvezdnik svojo novo stvaritev naslovil z imenom te srednjeazijske ...