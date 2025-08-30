Vse bolj nelagoden mir na Korejskem polotoku

V članku preberite:

Streljanje na meji nikoli ne pomeni nič dobrega, še posebno če gre za eno najbolj vročih in militariziranih meja na svetu. Taka je meja med Demokratično ljudsko republiko Korejo na severu in Republiko Korejo na jugu Korejskega polotoka. Ko so južnokorejski vojaki prejšnji teden streljali na svoje severne kolege – na srečo samo opozorilno –, ker so prečkali mejo, se je marsikdo spet spomnil na ta konec Azije. Vsaj iz Evrope zaradi vojne v Ukrajini in napadov na Gazo zadnje čase bolj redko gledamo tja, a to ne pomeni, da tam vlada kaj drugega kot nelagoden mir.