Vse kasneje iz hotela mama

Starost, pri kateri se mladi Evropejci odselijo na svoje, se vse bolj zvišuje. Rekorderji so Hrvati, ki se v povprečju osamosvojijo s 33 leti, na drugem koncu lestvice so Finci z 21 leti. Med evropsko sedemindvajseterico je Slovenija na osmem mestu, povprečna starost pa je 29 let. Eden od ključnih vzrokov za pozno osamosvajanje pri nas so astronomske cene najemnin in stanovanj, ki so za mnoge mlade nedosegljive sanje.