Vse poti vodijo v Limo

Poleg skupine La Liste s svojim seznamom in vodnikov Michelin in Gault & Millau je Akademija The World's 50 Best Restaurants, ki sestavlja lestvico sto najboljših restavracij, morda med najbolj vplivnimi. Spolno uravnoteženo glasovalno telo z več kot tisoč kulinaričnimi strokovnjaki in preizkušenimi gurmani je svetovno kulinariko razdelilo na 27 regij, o zmagovalcu vsake odloča štirideset posameznikov.

Ko so se prejšnji mesec zbrali v Valencii in na gala večeru oznanili letošnje zmagovalce, je marsikateri hranoljubec zavzdihnil, da je nova svetovna prestolnica precej daleč. Treba je namreč odpotovati v prestolnico Peruja, kjer je restavracija Central. Vodita jo Virgilio Martínez in Pía León, ki so jo pred dvema letoma ovenčali z nazivom najboljše kuharice na svetu.