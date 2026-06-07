Vesna Zornik: Ob rob odra odložim nahrbtnik z vsemi težavami

Leta 2001 jo je Boštjan Narat na Trnfestu povabil na glasbeno delavnico v belokranjsko vas Črmošnjice. Iz enotedenskega projekta je nastala skupina Katalena, ki letos praznuje četrt stoletja obstoja. Pevka – pred leti je nastopala tudi v oddaji Znan obraz ima svoj glas – se je v pogovoru za naš časopis ozrla na pot, ki jo je prehodila skupaj s katalenci, spregovorila pa je tudi o spominih na morje, na katerem je preživela velik del otroštva, ter Belgijo, kjer je z možem in hčerko živela zadnja štiri leta.