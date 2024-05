Vsi imamo potencial za svetnike

V nadaljevanju preberite:

Sami izkušeni glasbeni mački na pragu petdesetih bolj kot kadar koli prej vedo, kaj si želijo in v čem uživajo. To se kaže tudi v njihovi pred kratkim izdani pesmi Generator. Vsi imajo poklice, s katerimi se preživljajo, zato se lahko glasbenemu ustvarjanju posvečajo neobremenjeno in iskreno. Na deževen večer smo se pogovarjali v Šiški.