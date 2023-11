Vzamem te – zakaj že?

V nadaljevanju preberite:

Pravljično prizorišče, kjer so zbrani vsi, ki jih imamo radi, razkošna (ali minimalistična) obleka, trinadstropna torta in sanjski izbranec, ki čaka pred oltarjem – le kaj bi lahko bilo lepšega? Marsikaj, če verjamemo statistiki. Za poroko se odloča vse manj ljudi na domala vseh celinah, dan, ki si ga bomo zapomnili za vse življenje, pa ni več pri vrhu prioritet mlajše generacije.

Seznam stvari, zakaj bi se oziroma se ne bi bilo pametno poročiti, je pred 185 leti naredil že sloviti naravoslovec Charles Darwin. Ta nam jasno pokaže, da se dileme o razdvojenosti med svobodo in varnostjo, družino in kariero, ljubeznijo in delom, srcem in glavo do danes niso bistveno spremenile.