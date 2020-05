FOTO:Vzornik Darko gre na suho

Rojen brez obeh nog in ene roke, zavržen od staršev, posvojen v družino s štirimi otroki. Darko Đurić, trinajst let kot paraplavalec vzor, vodnik, borec, idol tako zdravim kot hendikepiranim. Udeleženec iger v Londonu in Riu, svetovni rekorder ter svetovni in evropski prvak je paraolimpijske sanje zgrešil za 27 stotink sekunde. Tokiu 2021 se je odpovedal, srečo bo odslej iskal, živel na suhem. In poskušal biti dodana vrednost najbližjim. Darko, koliko časa ste plavali?Začel sem septembra 2007 v Radovljici, torej skoraj trinajst let.Srečnih?Vsekakor!Odločitev o koncu športne kariere ni bila hipna. Koliko je nanjo vplival ...