Z bernardko nad pečenko

Pred nosom je imel Lovro Jurečič pradedkovo kovačijo in v nekaj letih je postal strasten izdelovalec kuhinjskih nožev v svoji, Vorančevi kovačiji. Kupci na njegovo ročno izdelano kuhinjsko orodje čakajo po tri mesece, poleg tehnične izvrstnosti pa za vsakim nožem živi zgodba. Vsak nož Lovro poimenuje po ljudeh, ki so mu blizu, če želite, pa se mladi kovač loti tudi finejših izdelkov, kot so zaročni, in če se zgodba ne zalomi, poročni prstani. Ko je že kazalo, da je obrt storila bridki konec, so jo rešili zagnani rokodelci mladega kova.