Z bolečino v križu je vse težje

Ne pozabite, telo in psiha sta zelo povezana.

Na vas se obračam zaradi bolečin v križu, ki jim ni videti konca, le še stopnjujejo se. Ponoči se zbudim in ne najdem pravega položaja, v službi zaradi utrujenosti težje vzdržujem koncentracijo, zaradi stopnjevanja bolečin po športni aktivnosti pa sem omejen le na hojo in nekaj vaj iz brošure, ki sem jo dobil v zdravstvenem domu. Kaj naj naredim? Kakovost življenja se mi je zelo poslabšala, loteva se me tesnoba. Hvala za nasvet.Živeti z bolečino v križu res ni šala. Bistveno bolje je energijo in sredstva vlagati v preprečevanje takšnih težav, a kaj, ko na to začnemo misliti šele takrat, ko nas že boli. Iz izkušenj vem tudi to, da nikoli ni prepozno. Vsakemu pacientu, ki potrebuje fizioterapevtsko obravnavo zaradi bolečin v križu, povem, da je skoraj vedno mogoče izboljšati funkcijo telesa in s tem tudi zmanjšati bolečine. Sem velik promotor preventive in verjamem, da bi se večina od nas s takim razmišljanjem izognila marsikateri nevšečnosti.Tako kot vsak avtomobil ali stroj za učinkovito delovanje potrebuje reden in kakovosten servis (ki prav tako nekaj stane), tudi človeško telo potrebuje nego, sprostitev, primerno krepitev, zdravo hrano, zadosti tekočine … Marsikaj lahko naredimo sami, pomembna pa je pravilna izvedba. Na spletu je poplava informacij, težava je le v tem, da niso specifično namenjene točno vam. Različni so vzroki za bolečino v križu in na podlagi vzroka je treba izbrati najprimernejše metode za njihovo odpravo. Odpravljanje vzroka je bistveno kompleksnejša, a dolgoročno uspešnejša metoda kot simptomatsko zdravljenje (kot so npr. protibolečinska sredstva, protibolečinske stimulacije …).Priporočal bi vam, da o svojem zdravstvenem stanju obvestite svojega osebnega zdravnika, ki se bo odločil, kako se lotiti odpravljanja težav. Pri zmanjševanju bolečin v križu smo fizioterapevti precej uspešni. Zelo pomemben del tega je učenje pravilne izvedbe vaj in ergonomije. Moje mnenje je, da je treba telo okrepiti (sedenje pred računalnikom »uspava« mišice) in hkrati razbremeniti nepotrebnih, napačnih obremenitev (nepravilno sedenje in dvigovanje bremen, pretirana športna aktivnost …).Pogosto mi pacienti kažejo pretežke vaje, ki lahko še stopnjujejo neravnovesje v telesu. Stabilizacijske mišice tako izgubljajo svojo funkcijo, zato pa se povečuje tonus v mišicah, ki so bolj namenjene gibanju. V njih se pojavijo napetosti, krči in take mišice so zelo boleče. Zato pacienta naučim zanj primernih vaj za krepitev stabilizacijskih mišic in sproščanja napetih mišic. Vse to podprem z različnimi manualnimi tehnikami, ki sprostijo napeto mišico in hkrati stimulirajo večjo aktivnost šibke mišice. Tako se optimizira delovanje mišično-skeletnega sistema.Kar zadeva vaše aktivnosti: pri hoji bodite osredotočeni na ravno pravšnjo vzravnanost telesa. Bodite pozorni na to, kar delate, in naj vam bo pri tem udobno. Izvajajte le tiste vaje, ki vam jih uspe nadzorovati in vam ne stopnjujejo bolečin, še bolje je, če jih zmanjšujejo. Pijte zadosti tekočine. Če imate pretežno sedeče delo ali ste več v prisilni drži, pri kateri ste nagnjeni naprej, si delo organizirajte tako, da se boste vmes nekajkrat za minutko ulegli na trebuh. Ne pozabite na redno izvajanje razteznih vaj.Poudaril bi razteg zadnjih stegenskih, mečnih mišic, razteg upogibalk kolka in prsnih mišic. Nekaterim pomaga tudi ogrevanje križa. Uporabite lahko termofor. Poskusite kolesariti. Če so vam všeč zimski športi, bi vam namesto smučanja bolj priporočal tek na smučeh, klasični korak. Ponoči poskusite zaspati na hrbtu s pokrčenimi koleni, pod katera si podložite blazino. V tem položaju poskusite najti najudobnejši položaj medenice. Vsak dan čim večkrat pomislite na svojo držo in umirite svoje misli. Glede na to, da omenjate tesnobo, si vzemite čas za psihično sprostitev, lahko se posvetujete tudi s strokovnjakom s tega področja. Telo in psiha sta namreč zelo zelo povezana!Vsekakor bi vam svetoval, da se čim prej posvetujete s strokovnjakom, ki je usposobljen za reševanje težav v predelu križa, in mislim, da je fizioterapevt kar prava izbira za vas.