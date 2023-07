Z delfini imamo veliko več skupnega, kot si mislimo

V nadaljevanju preberite:

V našem malem, a dragocenem slovenskem morju so delfini avtohtoni stalni prebivalci. Trenutno jih je od 150 do 200. Pred kratkim je v Piranu svoja vrata odprl center, posvečen prav tem edinstvenim, pomembnim in izjemno inteligentnim morskim bitjem. Tam sta bila naša sogovornika biologa dr. Tilen Genov in Krista Lokar, ne daleč stran na barki, kjer so pred nekaj tedni pred smrtjo rešili v mreže ujetega delfina Srečka – običajno te živali najdejo mrtve –, pa smo se pogovarjali z biologinjo dr. Manjo Rogelja in rešiteljem, ribičem in gasilcem Gorazdom Lazarjem. Z nami sta delila tudi takratne misli in občutke.