Z načelom manj je več do srebra

Na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem), ki ga je v drugi polovici julija gostil Maribor, so se slovenski športniki več kot izkazali. Osvojili so devet kolajn, od tega tri v atletskih disciplinah. Tia Tanja Živko (1500 metrov) in Tom Teršek (kopje) sta bila bronasta, domačin Žan Ogrinc, ki mu je poleg gorske kolesarke Maruše Tereze Šerkezi pripadla čast vihtenja slovenske zastave na otvoritveni slovesnosti, pa si je v teku na 800 metrov pritekel srebrno odličje. Sedemnajstletnik, ki trenira pod vodstvom nekdaj odličnega mariborskega štiristometraša Sebastijana Jagarinca, je tako upravičil status favorita, ki si ga je nakopal, potem ko je letos z rezultatom 1:49,04 izboljšal mlajšemladinski državni rekord Žana Rudolfa.