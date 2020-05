FOTO:Z odra zgrmeli v črno luklnjo

Slovenskim ustvarjalcem v zadnjih tednih res nismo mogli zavidati. S prepovedjo zbiranja so jih kot prve izgnali s trga dela in nekaj časa je celo kazalo, da se ne bodo mogli vrniti vse do začetka prihodnjega leta. V četrtek je končno prišla vest, da bodo gledališča in kinodvorane počasi oživeli s 25. majem.Držimo pesti, da se bomo kmalu srečevali tudi na koncertih. Z ustvarjalci z različnih področij smo se pogovarjali, kako preživljajo kulturni mrk. Jernej Dirnbek, Mi2: »Čez noč smo ostali na suhem«Skupina Mi2 je bila prva večja žrtev pandemije, potem ko je vlada 7. marca prepovedala javne prireditve in s tem le nekaj ...