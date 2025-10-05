Z vojsko nad mamilarske tolpe

V nadaljevanju preberite:

Zgodnjejesenski sprehod po središču Bruslja kaže skoraj idilično sliko milijonskega mesta. Mogočen osrednji trg Grand Place s svojimi bleščečimi palačami, bližnje slikovite ulice in restavracije so polni brezbrižnih turistov. Njihova glavna skrb so kvečjemu žeparji.

A letos skoraj ne mine teden brez novic o streljanju in obračunih tolp v Bruslju. Zgolj poleti so našteli več kot dvajset takšnih primerov. Ko je notranji minister Bernard Quintin prvič razglasil, da se bodo policistom pri zagotavljanju varnosti v mestu pridružili še vojaki, so mnogi to videli kot neuresničljivo pretiravanje.

Bruselj ima v primerjavi z drugimi mesti poseben položaj, ker je v njem sedež več institucij Evropske unije in Nata. Tu živi več deset tisoč uradnikov z vseh koncev Evrope. Poleg tega je mesto eno od največjih diplomatskih središč na svetu. To privablja tudi številna mednarodna podjetja. V Bruslju si prizadevajo, da bi mednarodne predstavnike prepričali, da je val nasilja omejen le na problematične dele mesta. Ti pa po drugi strani niso zelo oddaljeni od središča mesta in evropske četrti.