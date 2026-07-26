Z vrha Evrope proti ZDA

Ko so se Goran Dragić, Luka Dončić in druščina povzpeli na evropski prestol, je imel Urban Kroflič enajst let. Prejšnji konec tedna je kot kapetan popeljal slovensko reprezentanco do naslova evropskih prvakov do dvajset let. Obakrat – v Istanbulu 2017 in Ljubljani 2026 – je na zadnji stopnički padla Srbija. »Če se smem malo pošaliti, nam v finalih Srbi očitno ustrezajo,« je dejal mladi slovenski košarkar. Odločilno tekmo, ki so jo njegovi reprezentančni kolegi prepričljivo dobili s 84:65, si je moral ogledati s klopi, saj si je med precej bolj napetim polfinalnim obračunom s Francijo (91:89) poškodoval stegensko mišico. »Takoj sem začutil, da je poškodba resna. Medtem ko so me ob robu igrišča skušali pripraviti, da se vrnem v igro, so mi od razočaranja tekle solze. Zdravniška ekipa je ...