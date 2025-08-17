Za ljubitelje razgibanih kolesarskih tras

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je v zadnjih letih po zaslugi Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja postala prava kolesarska velesila, na priljubljenost tega športa pri nas pa ne vplivajo le dosežki vrhunskih športnikov, ampak tudi čudovite poti, ki jih res ne manjka.

Najdemo vse od zahtevnih vzponov, kot so Krvavec, Kum, Mangart ali Vršič, do panoramskih obmorskih poti po trasi nekdanje železnice Porečanka oziroma Parenzana. Nekje vmes, a zato nič manj vznemirljive, so gričevnate trase, s katerimi je prepreden jugovzhod države. Dolenjska, o kateri bomo govorili v tem prispevku, s svojo slikovito pokrajino, vinorodnimi vzpetinami, reko Krko ter bogato kulturno dediščino je popolna izbira za ljubitelje kolesarjenja. Regija ponuja raznovrstne poti, na katerih pridejo na račun ljubitelji cestnega, gorskega ali družinskega kolesarjenja; popeljejo vas po nedotaknjeni naravi mimo zgodovinskih krajev in gostoljubnih lokacij, primerne pa so tako za začetnike kot bolj izkušene kolesarje.