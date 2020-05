Za staranje si izberite pozitivne vzore

Uradni začetek starosti je v sedemdesetem letu. Ko pogledate ljudi v teh letih, vidite, da se med seboj zelo razlikujejo po vitalnosti, zdravstvenem stanju, videzu in načinu življenja. Nekateri so videti, kot bi bili veliko mlajši, drugi pa, kot bi bili veliko starejši. Pri tistih, ki so na pogled bistveno starejši, najdemo pogosto neke kronične bolezni, ki pospešijo staranje. Da bi razložili to razliko med starostjo nekega človeka in stanjem njegovega organizma, pogosto uporabljamo dva izraza. Kronološka starost je število let, ki jih ima nekdo, medtem ko biološka starost označuje stanje njegovega organizma.Vprašanje je, ali ...