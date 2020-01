Za stoprvi rojstni dan bo fešta

»Naše življenje je bilo drugačno, kot je zdaj, jaz sem veliko skozi dala, veliko videla. Vojne smo sprejemali in oddajali,« imela je srečo, da je lahko šla po svetu. »Znala sem nemško. In tisti čas, ko je Hitler vojno napovedal, če si nemško znal, si lahko šel povsod.«Julijana Trobec se je rodila v Zgornjem Gaberniku, »tam, kjer izvira kisla voda«, pri Rogaški Slatini. Šest otrok je bilo pri hiši, poleg Julijane je živ še eden, a »še na slabšem kot jaz, ne vidi in ne sliši«. Bila je poročena, moža Mirka že dolgo ni več, »otrok pa nisem imela«. Med drugo vojno so hodili zvečer »enkrat partizani, enkrat Nemci. ...