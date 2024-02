Za to, koliko je otrok obremenjen s tekmovalnostjo, je odgovoren starš

V nadaljevanju preberite:

Pisatelj, dramatik in prevajalec Andrej E. Skubic je nase opozoril že s prvim romanom Grenki med. Zanj je leta 2000 dobil kresnika, do danes pa so ga ovenčali s kar tremi. Piše tudi za otroke, njegova zabavna serija Trio Golaznikus pa bo aprila dobila nadaljevanje v mladinskem romanu Lahko bi umrl na tem kavču z mano. Zanj si je prislužili nagrado modra ptica, ki jo založba Mladinska knjiga podeljuje še neobjavljenim delom. Letos so izbirali med 42 mladinskimi romani.