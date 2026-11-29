»Oprostite, nismo mogli čakati. Sezona se začne 21. novembra.« S takšnim hudomušnim sporočilom turistični urad Turracher Höhe na spletu obvešča smučarje, da se že lahko spustijo po progah smučarskega središča na meji med Koroško in Štajersko, ki ga poleg Avstrijcev, Nemcev, Madžarov in Slovakov radi obiskujejo tudi Slovenci. Prve naprave so že zagnali, računajo pa, da bodo do 4. decembra zagnali vse. Eden prvih hotelov, ki je začel pisati turistično zgodovino kraja, je unikatni Hochschober z bazenom v jezeru, kitajsko pagodo in wellnessom s številnimi savnami.