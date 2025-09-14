Za zlato potrebuješ trenutek, ko ob prvem požirku vsi umolknejo

V nadaljevanju preberite:

Ko je britanska vinska strokovnjakinja Caroline Gilby pred več kot dvajsetimi leti prvič obiskala Slovenijo, si ni predstavljala, da bo čez dve desetletji govorila o popolni vinski revoluciji. Danes je Caroline Gilby master of wine – ena od zgolj nekaj več kot štiristo ljudi na svetu s tem najvišjim strokovnim nazivom – in eden najbolj cenjenih glasov v mednarodnem ocenjevanju vin. Že dve desetletji kot sodnica sodeluje na prestižnih Decanter World Wine Awards (DWWA), največjem in najvplivnejšem vinskem tekmovanju na svetu.

Slovenija je letos na DWWA dosegla zgodovinski mejnik: rekordnih 211 medalj in uvrstitev med petnajst najuspešnejših držav. Poseben trenutek je bila nagrada best in show za Vinakoper, s katero se je slovensko vino uvrstilo med 50 najboljših na svetu. Prav o tem izjemnem uspehu je tekla beseda na 11. mednarodnem salonu Decanterjevih nagrajencev na Brdu pri Kranju.