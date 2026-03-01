Zadeve bi se hitro spremenile, če bi morali odločevalci stati v čakalnih vrstah

»Zakaj bi moral malho, ki sem jo napolnil v vseh teh letih, vsakič znova zavreči, namesto da bi jo oblikoval po svoje,« se sprašuje prvak ljubljanske Drame.

Marko Mandić (1974) vzbuja vtis izjemno osredotočenega človeka. Med dve uri trajajočim pogovorom sedi učbeniško vzravnano, sogovornika gleda naravnost v oči, ko mu misli začnejo prehitevati besede, na mizo položi dlan ter začne s kazalcem in sredincem izrisovati geometrijske like najrazličnejših oblik, kot bi hotel na vsak način ukrotiti ali vsaj uokviriti podivjani um. Igralca, ki je za svoje delo prejel nagrado Prešernovega sklada (2009), vesno za najboljšo glavno moško vlogo v filmu Odrešitev za začetnike (2024), neformalni naziv slačifanta ljubljanske Drame in številna druga priznanja, je včeraj nastopil v premierni uprizoritvi Sovražnika ljudstva v režiji Ivice Buljana na velikem odru SNG Drama Ljubljana. Delo Henrika Ibsena, enega najpogosteje uprizarjanih dramatikov na slovenskih ...