Zadnja kolesarska norost Tadeja Pogačarja

Pariz–Roubaix ni le dirka, je kolesarska legenda, ki praznuje 130 let in je spisala neštete epske zgodbe.

O tem, da je Tadej Pogačar eden od najboljših kolesarjev v zgodovini, že dolgo ni več dvoma. Njegovo kandidaturo za naziv najboljšega vseh časov, za katero je njegov edini preostali tekmec kralj šestdesetih in sedemdesetih let minulega stoletja Eddy Merckx, bi močno podkrepila ena redkih velikih lovorik, ki mu še manjka. To je Pariz–Roubaix, kjer bo v nedeljo poskušal postati gospodar vseh spomenikov. Liège–Bastogne–Liège, dirka po Lombardiji, dirka po Flandriji in Milano–Sanremo. Po tem vrstnem redu so pred Pogačarjevo močjo drug za drugim klonili spomeniki, največje enodnevne dirke na svetu. Na treh je že serijski zmagovalec, zadnjega je svoji zbirki pred tremi tedni dodal najbolj izmuzljivi Sanremo. Najzahtevnejši tlakovani odseki dirke Pariz–Roubaix. INFOGRAFIKA: Delo Zdaj je na vrsti ...