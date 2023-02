Zakaj je nogomet trdnjava homofobije

V nadaljevanju preberite:

»Prepričan sem, da je med nogometaši veliko homoseksualcev, ki si ne upajo priti iz omare, ker se bojijo reakcije soigralcev in da jih bo 40.000 ali 50.000 ljudi na polnem stadionu vsak konec tedna do upokojitve zmerjalo s pedri,« je za Nedelo razmišljal vaterpolist Víctor Gutiérrez, ki pri toleriranju netolerantnosti opozarja tudi na pritiske velikih sponzorjev. Prav tako ne gre zanemariti niti vloge krovnih organizacij z Uefo in še bolj Fifo na čelu, ki imata po njegovem mnenju do položaja skupnosti LGBT+ skrajno hinavski odnos.