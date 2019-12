Zakaj le laiki poznajo recepte proti mačku?

Ne le da ste bili neprespani, neznosno vas je bolela glava, želodec pa se je obnašal, kot da bi mlel kartonske škatle. Ker je pred nami najdaljša noč v letu, nekaj namigov, kako preprečiti ali vsaj pregnati to mačkasto nadlogo, ne bo odveč.



Tisti, ki takšnega počutja ne poznajo, so popolni abstinenti ali pa se znajo pravočasno ustaviti oziroma zelo dobro vedo, kako se takšnim rečem streže. No, je pa še ena možnost, in sicer da njihov organizem izredno dobro prenaša tudi pretirane količine alkohola, a takšnih pivcev ni prav veliko. Nobenega dvoma ni, da so slabosti po uživanju alkohola stare kot človeštvo samo. V starodavnih kulturah so bili mnogi rituali povezani tudi z uživanjem alkoholnih pijač. Raziskovalci so na ostanke fermentiranih napitkov naleteli v mnogih arheoloških najdiščih. V Gruziji pa so nedavno odkrili, da lahko letvico, ki zamejuje začetke pridelovanja vina, pomaknejo v osmo tisočletje pred našim štetjem.

Znanost še ni našla odgovora

Zanimivo je, da raziskovalci vse do danes niso našli znanstveno potrjenega recepta, kako se čim prej znebiti posledic pretiranega ponočevanja. Nenavadno, da je tako obče človeška težava tako slabo znanstveno raziskana, je bil eden od komentarjev v neki večerni družbi. Najbrž zato, ker je težko upravičiti raziskave, za katere je prvi pogoj, da se ljudje napijejo, je dodal drugi.



Človeško telo ob zaužitju večje količine alkohola trpi zaradi dehidracije, porušenega ravnovesja elektrolitov, nizke ravni sladkorja v krvi, glavobola in slabosti v želodcu oziroma črevesnih težav. Univerzalnega recepta ni, a načeloma naj bi pomagalo naslednje: zdravila s protibolečinskimi učinki lahko omilijo glavobol in bolečine v mišicah. Razdražen želodec lahko pomirijo zdravila proti želodčni kislini, pomagajo pa tudi proti slabosti in zgagi.



Medtem ko mnogi pitje vode na zabavi z gnusom zavračajo, so naslednji dan hvaležni za vsak požirek. Ne brez razloga: pitje velikih količin vode zmanjšuje dehidracijo, to pa prinese boljše počutje. Koristi tudi, da spijete čim več vode, še preden se odpravite spat, tako telo čez nekaj ur ne bo povsem dehidrirano.

Avokado, kokakola in klobasice

Vsekakor pa je treba v telesu znova vzpostaviti ravnovesje, ki ga je porušila pretirana količina alkohola. Šibkost lahko prežene odličen zajtrk, če ga želodec sploh prenese, seveda. Nekateri prisegajo na mastne jedi, čeprav raziskave niso potrdile, da odpravijo mačka. A mnogi pravijo, da jim teknejo na primer mastne jajčne omlete z veliko šunke in sira, morda še z klobasicami, pomagajo tudi toast z avokadom, ingverjev čaj in paradižnikov sok, pa kokakola.



K boljšemu počutju pripomorejo energetski napitki, močna kava, tudi uživanje jagodičja, ki vsebuje veliko antioksidantov, saj alkohol povzroči oksidativni stres. Med nasveti so omenjene tudi ostrige, a morda bi bil greh, če bi jih jedli zgolj kot zdravilo, ne da bi pri tem kulinarično uživali. Telo spravi v boljšo formo mrzla prha, nekateri moški se bolje počutijo tudi po britju.



Ker pa je preventiva vedno boljša kot kurativa, je smiselno nekatera dejstva upoštevati, še preden zabredemo v težave. Med temi nasveti je na prvem mestu zmernost pri pitju. Če pa boste alkohol pregnali iz telesa tako, da boste noč preplesali ali si privoščili druge fizične aktivnosti, se vam bo svet tudi na prvo novolet­no jutro zdel lep.