Zakaj me bolijo kolena?

Na vas se obračam s prošnjo za nasvet glede bolečin v kolenih. Kakšen kilogram imam res preveč, saj za šport v zadnjem času ni časa, pa še prehrane nimam najbolj urejene. V službi natakarice veliko prehodim, tudi po stopnicah, in se mi zdi, da imam mišice kar dobro utrjene. Skrbi me, ker nimam še 30 let. Vnaprej hvala za vaše mnenje.Zaradi težav s koleni toži veliko pacientov. V svoji zasebni fizioterapevtski praksi se pogosteje srečujem le še s problematiko hrbtenice, ki nam pri večjih poškodbah lahko precej spremeni kakovost življenja. Pri tem so namreč večinoma prizadete tudi živčne strukture, kar povzroča hude bolečine. Za kolenski sklep imamo v takih primerih zelo dobro nadomestilo v umetni protezi. Vseeno bi priporočal, da čuvamo svoja kolena, da smo spoštljivi do svojega telesa in skrbimo za zdravje tako na telesni kot duševni ravni.Koleno je zelo obremenjen sklep, saj je v akciji pri vsakem koraku. V marsikateri službi se lahko nabere veliko korakov. Če je veliko hoje po stopnicah ali klancu navzdol, klečanja ali dvigovanja iz počepa, je še toliko bolj obremenjeno. Bolj ko so strme stopnice ali klanec, nižji ko je počep, huje je. Sile na sklepne strukture se večajo z zviševanjem telesne teže oz. teže bremen, ki jih prenašamo. Pri tem se seveda krepijo mišice, sile pa se prenašajo tudi na meniskuse, hrustanec, ligamente. Koliko bodo vzdržale te strukture, je precej odvisno od genetike.Povprašajte o težavah svoje starše in hitro boste lahko ocenili, kolikšno je tveganje za pojav nekaterih težav pri vas. O njih povprašajte še svoje starejše sodelavce (poklicne preobremenit­ve oz. bolezni) in starejše »šport­ne sotrpine« (športne poškodbe). Športne sotrpine sem omenil zato, ker se pri svojem delu vedno pogosteje ukvarjam s preforsiranimi rekreativci. Njim je najpomembnejši čim boljši rezultat v čim krajšem času, premalo pa vedo, kaj vse je potrebno za varno doseganje vrhunskih rezultatov.Glede na to, da v svojem pismu ne omenjate poškodb kolena, sumim, da gre pri vas za preobremenitev. Priporočal bi vam, da se obrnete na primerno usposobljenega fizioterapevta, ki bo s pregledom ugotovil, katera struktura je prizadeta. Moja praksa je taka, da testiram mišice, ligamente, meniskuse, hrustanec, živčevje, pa tudi izvedbo nekaterih vaj in funkcionalnih aktivnosti. Tako ugotovim strukturo, ki povzroča težave, dobim pa tudi informacije, kdaj je ta struktura preobremenjena. Na podlagi pregleda načrtujem terapijo. Čeprav vsakodnevno obravnavam težave s koleni, je vsaka terapija drugačna, saj ima vsak pacient svoje potrebe, sposobnosti, pa tudi vsaka poškodba je drugačna.Da vas spodbudim k razmišljanju, samoanalizi in ponovnemu ukvarjanju športom, vam bom zastavil nekaj vprašanj. Zanima me, kdaj ste nazadnje raztegnili mišice nog in kako to izvajate. Zanima me tudi, kakšno obutev nosite na delovnem mestu. Je to res najboljše, kar lahko privoščite svojim nogam? Bodite pozorni, da vam pri počepu kolen ne zanese navznoter (spod­nja uda pri tem oblikujeta črko x). Imejte jih pod nadzorom. Zanima me, kakšen je vaš zajtrk.Jejte živila, ki vsebujejo beljakovine. Ste se v mladosti mogoče ukvarjali s plesom, kjer je poudarek na poskokih, hitrih spremembah smeri gibanja, kjer se je pogosto izgubil nadzor nad gibanjem? Katera športna disciplina, pri kateri boste lahko kontrolirali svoje telo, vas najbolj privlači? Razmislite, ali se lahko gibate skupaj z otroki, saj težavnost in hitrost nista na prvem mestu. Zgledi pa vlečejo. Kdaj ste bili nazadnje na preventivni terapiji ali masaži? Premalokrat si vzamemo čas za sprostitev, umiritev, za novo znanje.