Zakaj se na Kreti tudi med počitnicami splača vstati pred zoro

»Če želite Elafonisi doživeti brez neznosne gneče, boste morali na pot zelo zgodaj,« nam je svetovala dobro poučena Slovenka, ki Kreto in njene najlepše in zato najbolj oblegane plaže odlično pozna. Ker oznaka zgodaj tudi po grških merilih žal nima drugačnega pomena kot pri nas, smo se odpravili takoj, ko se je zora razlila čez bližnji hrib. Zahodni del največjega grškega otoka, ki v dolžino meri dobrih 250 kilometrov, na najožjem koncu pa komaj nekaj več kot dvanajst, je za ljubitelje izjemne grške zgodovine in arhitekture gotovo manj privlačen kot vzhodni, kjer ležita prestolnica Heraklion in najpomembnejša turistična znamenitost otoka in ena najpomembnejših v Grčiji, minojska palača Knosos. Zahodna Kreta bolj kot z zgodovino, čeprav tudi te ne manjka, vabi z obljubami najlepših plaž, ki jih nekateri primerjajo z neskončno modrino Karibov, najdaljšo sotesko v Evropi Samario in eklektičnima mestoma Hanio in Retimnom.