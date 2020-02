FOTO:Zakladi, ki jih ne znamo ceniti

Poročilo ramsarske konvencije, sprejete leta 1971 ravno zato, da bi ustavili hitro izgubljanje mokrišč, je spet črno. Med 1970 in 2015 je na svetu izginilo 35 odstotkov mokrišč, uničevanje enih najbolj produktivnih in biotsko raznovrstnih ekosistemov pa se je pospešilo v novem tisočletju. Mokrišča zdaj izginjajo trikrat hitreje kot gozdovi.Urbaniziramo državo, narava izginjaNajhujše posege vanje so pri nas izvedli že davno, v glavnem so poskušali zamoč­virjena območja spremeniti v polja. Tako se je Ljubljansko barje zares odcedilo po Gruberjevem kanalu, ostale so le redke majhne zaplate, kjer je voda bolj ali manj stalna, ...