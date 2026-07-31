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    Zala Djurić: Oče si je zelo prizadeval, da bi me odvrnil od igralstva

    »Ves čas sem si prizadevala dokazati, da sem vse dosegla sama,« pravi igralka Zala Djurić. Zdaj se s tem, kdo so njeni starši, ne obremenjuje več.
    Zdi se mi, da se komedija zgodi šele, ko na stvari gledaš z razdalje, ugotavlja Zala. FOTO: Jože Suhadolnik
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    Zdi se mi, da se komedija zgodi šele, ko na stvari gledaš z razdalje, ugotavlja Zala. FOTO: Jože Suhadolnik
    Urša Izgoršek
    31. 7. 2026 | 11:00
    31. 7. 2026 | 11:14
    21:04
    A+A-
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    »Mogoče bo slišati kontradiktorno, ampak še nikoli se nisem počutila tako svobodne,« pravi Zala Djurić, igralka, scenaristka in pesnica, ki je februarja prvič postala mama. »Spoznala sem, da sem zdaj, ko nisem center svojih misli, bolj svobodna. Ker ne razmišljam toliko o svojih napakah in tem, kaj bi lahko storila bolje, sem lahko bolj prisotna v trenutku in še bolj srčna in igriva.«  Čeprav je na porodniškem dopustu, bo avgusta prvič nastopila na festivalu stand up komedije Panč, z očetom Brankom Djurićem Đurom pa bosta jeseni spet zabavala z balkanskim humorjem v vedno razprodani predstavi We will, we will rakija.

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