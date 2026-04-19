Zaporniki na Dobu so snemanje filma razumeli kot priložnostno spoved

Režiser Metod Pevec je leto in pol v sodelovanju s psihiatrom dr. Vladimirjem Miloševićem snemal življenjske zgodbe kaznjencev na Dobu, in kot je zanj značilno, se je teme lotil z veliko človečnosti. »Nismo nameravali delati portretov kriminalcev, pač pa nas je zanimalo, kako nekdo postane kriminalec, pa tudi, kakšno možnost ima tak človek, da se vrne v družbo čim manj obremenjen,« pripoveduje o svojem novem dokumentarcu Ko pridem ven. Obsojenci, ki zaradi težkih kaznivih dejanj prestajajo dolgoletne zaporne kazni, so v eksperiment, ki je presegal okvire filma, vstopili z iskrenim namenom, da po prestani kazni vstopijo v normalno življenje. »Film so razumeli kot priložnostno spoved in zavezo, ki bo, ker bo javno objavljena, opora za njihovo rehabilitacijo,« razmišlja režiser.