»Gre za enega najslabših filmov leta 2026«

Britanski producent je pred leti zatrjeval, da želi posneti »nepristransko, karseda prepričljivo, človeško, a ne očiščeno zgodbo«, toda napovedi ni uresničil.

Ta teden je v kinematografe prišla težko pričakovana biografska drama o Michaelu Jacksonu. Pod režijsko taktirko Antoina Fuque je kralja popa upodobil njegov nečak Jaafar Jackson, film Michael pa je duhove buril že pred premiero, predvsem zaradi ugibanj, koliko se bodo filmski ustvarjalci posvetili temni plati pevčevega življenja, povezani z obtožbami o spolnih zlorabah otrok. Po poročanju revije Variety naj bi se film prvotno začel leta 1993, ko je Evan Chandler, losangeleški zobozdravnik in scenarist, Jacksona obtožil spolne zlorabe svojega 13-letnega sina Jordana Chandlerja. Uvodni prizor naj bi prikazoval zvezdnika, kako zamišljeno opazuje svoj odsev v oknu, medtem ko policija prihaja na njegov ranč Neverland. Vendar so ta prizor, pa tudi vse druge, ki so se neposredno nanašali na ...