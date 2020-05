Star sem 73 let. Nedelo zelo rad berem, saj v naš dom prinaša veliko zanimivega branja. Na vas sem se obrnil s posebnim razlogom. Znašel sem se v težavah, pa ne vem, kaj storiti. Prvič sem se poročil zelo mlad, preden sem šel na služenje vojaščine. Rodila sta se mi dva sinova, ki imata že svoje otroke in tudi dva vnuka.Po prihodu iz vojske nisem dobil službe, zato sem si delo poiskal v Nemčiji. Z ženo sva zgradila hišo, zelo smo si izboljšali tudi standard. Žal je zakon zaradi ženine nezvestobe razpadel. Preselila se je k svojemu dragemu, z njim živi še danes. Stikov nimava.V Nemčiji sem se pri štiridesetih poročil v drugo, a ne za dolgo. Mislila je, da je moja denarnica vreča brez dna, tega pa ji nisem mogel dovoliti. Pri petdesetih sem se vrnil domov, zgradil še eno hišo v upanju, da bom hitro našel žensko, s katero bom preživel starost. Dolgo časa je trajalo. Potem sem spoznal eno, v katero sem se pošteno zagledal. Preselila se je k meni in vse do lani nama je dobro šlo.Potem pa je izrazila željo, da bi poskrbela za njeno hčerko, ki se je ravno ločila. Privolil sem, saj se mi je zdela čisto v redu punca. Žal sem si na glavo nakopal tudi njenega bivšega, ki je znan nasilnež in brezdelnež. Večkrat smo že morali poklicati policijo. Zelo rad bi videl, da bi se partneričina hčerka izselila, pripravljen sem ji bil plačevati najemnino za stanovanje, a ni hotela. Rekla je, da ji je pri meni lepo. S partnerico se zadnje čase veliko prepirava in v jezi mi je zabrusila, naj se hitro stegnem, da bo potem lahko vse njeno. Pozneje se mi je opravičila, vendar njenih besed ne morem pozabiti. Kaj naj naredim?Dragi Metod, vaše pismo je bilo eno tistih, ob katerih me stisne pri srcu. Občutek, da zaradi denarja ugasne še tako vroča ljubezen, ni prijeten. Podobnih usod ni malo. Škoda, da že na začetku partnerske zveze niste pomislili na predporočno pogodbo, v kateri bi črno na belem zapisali tudi podrobnosti, ki se tičejo financ. Predporočno pogodbo bi moral imeti vsak, življenje je žal nepredvidljivo. Ljubezen se pogosto ohladi in takrat privrejo na dan tudi neprijetne človeške lastnosti.Vaša življenjska pot je bila zelo zanimiva, bili ste pridni kot čebela, hkrati pa ste verjeli, da bodo ženske, ki ste jih imeli ob sebi, to znale ceniti. Žal vas je vsaka prej ali slej pustila na cedilu. Verjamem, da je prvič najbolj bolelo. Odšli ste v Nemčijo s trebuhom za kruhom v dobri veri, da bo žena cenila vaš trud in bo vesela solidnega standarda. Žal se to ni zgodilo. Nenehno vam je očitala odsotnost, da vam ni mar zanjo, da mora biti sama za vse.Zanimivo je, da sta se otroka lažje prilagodila. Ko ste prišli na dopust, sta vas bila zelo vesela, ko vas ni bilo, ste dobre odnose vzdrževali po telefonu in pismih. Ni bilo poceni, splačalo se je pa. Med počitnicami ste bili skupaj na jadrnici, kakšen mesec pa sta preživela z vami, v tujini. Odlični medsebojni odnosi vas razveseljujejo še danes.Žena si je našla drugega. Ločitev je stekla brez večjih težav, v zameno, ker se je odpovedala polovici hiše, ste ji dali zajetno vsoto denarja. Sinova sta ostala pri vas (dokler se niste vrnili v domovino, sta bivala pri vaših starših), njen novi partner ju ni maral pri sebi. Bili ste še mladi in pogrešali ste družbo zlasti ob večerih, ko ste se vrnili iz službe.Preko malih oglasov ste spoznali Nemko, s katero sta se lepo razumela. Ko se je preselila k vam, je šlo samo navzdol. Bila je zahtevna ženska, njen zunanji videz je praznil vašo denarnico. Nekoč vas je celo fizično napadla. Zasačili ste jo, ko je brskala po omari, kjer ste imeli prenosno blagajno. Na srečo ni poznala šifre. Prodali ste hišo, ji izplačali polovico in se še isto leto vrnili v domovino. Ustanovili ste prevozniško podjetje, ki z dobičkom posluje še danes, ko ga je prevzel vaš sin.V domovini vam ni bilo lahko. Zlasti so vas razočarale ženske. Zdelo se vam je, da je vsaki mar le za vaš denar. Imeli ste kar nekaj kratkotrajnih zvez, kakor hitro je gospa napeljala pogovor na denarne zadeve, ste se ohladili in poslovili. Pri tretji, ki ste jo spustili v svoje srce, ste bili prepričani, da se bosta skupaj postarala. Po prihodu njene hčerke v vajin dom so se stvari postavile na glavo.Spoznali ste, da je partnerica v prvi vrsti mama, potem sledi vesolje praznega prostora, nakar se na njenem seznamu znajdete vi. Tak vrstni red vas je zelo prizadel, saj ga niste pričakovali. Sploh ne po vseh težavah, ki jih je že imela s hčerko. Nekajkrat ste jo finančno reševali tudi sami. Oddahnili ste si, ko je šla stran od nasilnega partnerja, zato ste privolili, da se začasno preseli k vam. Ko se je to zgodilo, se je spremenila tudi partnerica. Dobili ste občutek, da vas družno izkoriščata in izsiljujeta.Ni vam bilo všeč, da je obiskovalka pustila službo z izgovorom, da se »boji nasilneža«, ki jo lahko počaka na cesti. Od vas je ves čas nekaj zahtevala, njena mama pa jo je podpirala, češ, a boš kaj odnesel s seboj na drugi svet. Ponudili ste celo, da partneričini hčerki krijete najemnino. Po teh besedah se je odprlo nebo!Partnerica vam je v jezi zabrusila, da bi bil že čas, da se »stegnete«. Njene besede so vas strašno prizadele! Četudi se vam je pozneje opravičila, ji ne verjamete več. Mogoče je, da se je gospa nadejala, da vas ima v šahu in boste plesali, kakor bo igrala. Bila je celo prepričana, da bo hiša, že kako, po vaši smrti njena.Ni računala, da boste kljub ljubezni, ki ji jo izkazujete, še naprej vztrajali, da ima pravico živeti v njej le do svoje smrti, potem pa preide v trajno last enega od vaših vnukov. Dokler se ni prebudil zaščitniški materinski nagon, toliko časa o svojih skritih željah in namerah ni govorila, če sem prav razumela?Težko rečem, ali je bila za prepire, ki jih imata, kriva le hčerka. Morda so se z leti vajini odnosi ohladili? Morda do nje niste več pozorni kot nekoč? Morda se ji celo zdi, da bi ji bilo brez vas lepše in lažje, pa je, spodbujena tudi s hčerkino nič kaj prijazno usodo, zamenjala ploščo? Morda pa je le sla po denarju tako močna, da zamegli razum in ohladi srce?Ne kaže drugega, kot da se pošteno pogovorita. Položita na mizo vsak svoje pogoje, pod katerimi bi bilo vajino skupno življenje še znosno. Druge poti ni. Bilo bi mi žal, da bi se pri teh letih razšla, in to zaradi denarja.