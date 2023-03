Zaradi zvončkov je Slovenija najbolj vroča točka Evrope

V nadaljevanju preberite:

Te ljubke cvetlice še posebno cenijo aristokrati in drugi premožni zbiratelji iz tujine. V Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani nam je direktor, botanik, veliki poznavalec zvončkov in prijeten sogovornik dr. Jože Bavcon zaupal manj znana zanimiva dejstva in nam med 8000 primerki pokazal kopico novosti. Naš avtohtoni zvonček lahko doseže tudi vrednost 1.900 evrov.