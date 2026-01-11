Zaupanje ni znak šibkosti, ampak moči

V Ljubljani je pod okriljem CER – Partnerstva za trajnostno gospodarstvo potekala četrta konferenca trajnostnega menedžmenta z naslovom Odporni. Odgovorni. Uspešni., namenjena podjetjem, ki v svetu podnebnih šokov, geopolitičnih napetosti in tehnoloških preobratov iščejo načine, kako ostati odporna in konkurenčna. Osrednji govorec Rajeev Peshawaria, avtor uspešnice Sustainable Sustainability: Why ESG Is Not Enough, izvršni direktor centra Stewardship Asia v Singapurju in predsednik Leadership Energy Consultinga v ZDA, je občinstvu predstavil neprijetno tezo: ESG je v sedanji praksi predvsem birokratski oklep, ki ustvarja poročila, ne rešitev. Izhod vidi v skrbniškem vodenju, s katerim naj bi podjetja trajnost iz stroška spremenila v najmočnejšo strategijo za rast, inovacije in dolgoročno konkurenčnost.