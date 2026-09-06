Plača ni več dovolj. Zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta

S predsednico uprave PRVE Osebne zavarovalnice Natašo Hajdinjak smo se pogovarjali o tem, zakaj zdravstveno, življenjsko in pokojninsko zavarovanje niso več le ugodnosti, ampak del socialne varnosti, kadrovske strategije in odpornosti podjetij. Zavarovanja po vašem mnenju niso le finančni produkti, temveč rešitve za tveganja, ki jih posameznik, družina ali podjetje sami pogosto ne morejo nositi. Vemo, da podjetja iščejo nove poti, ko javni zdravstveni sistem ne zmore več vsega. Bi lahko rekli, da je delodajalec postal drugi zdravstveni sistem? Morda je to pretežka opredelitev. Ne bi rekla, da delodajalci postajajo nov zdravstveni sistem, zagotovo pa bi morali postati vse pomembnejši akterji in deležniki v pogovoru o zagotavljanju socialne varnosti prebivalcev Slovenije. Aktivne populacije ...