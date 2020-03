Zbežijo že na prvem zmenku

Sem mlajši očka, ločen, imam dve hčerki, na prvi pogled se zdi, da mi nič ne manjka. Ker je bivša partnerica za dlje časa službeno odsotna, sta hčerkici pri meni, kar mi je v veliko veselje in si ne predstavljam, da bo že jeseni drugače in se bomo družili le vsak drug konec tedna.Žal pa otroka ne moreta zapolniti vseh potreb po bližini, saj me razumete, kajne? Nekako sem si predstavljal, da mi bo ločitev, ne po moji krivdi, prinesla tudi nove priložnosti, da bom zlahka našel partnerico, ki bo pripravljena z menoj deliti življenjske radosti in priložnosti. Pošteno sem se zmotil. Večina me zavrne že na prvem zmenku, ko povem, da imam pri sebi hčerki. Včasih to storijo s tak­šnim izrazom na obrazu, kot bi bil kužen ali strupen.Ženske, ki se bližajo štiridesetemu, a so še samske, imajo že do podrobnosti izpolnjen življenjski ritem in bi me potrebovale zgolj za družbo, seks ali skupna potovanja. Srečal sem se tudi z nekaterimi mlajšimi, a so še tako otroč­je, da se z njimi nisem imel kaj pogovarjati. Še najbolj všeč mi je bila ena, ki je priznala, da bi se preselila k meni zgolj zato, da bi v času študija rešila stanovanjski problem. Hvala ji za iskrenost!Sprijazniti bi se moral z jutranjo cigareto v postelji, druga sovraži copate, ker so polne bakterij, s tretjo sva se zapela zaradi zdrave prehrane, spolnosti, pogledov na svet. Nekateri pogoji, ki so mi jih postavile, so bili že na meji smešnega. Močno me skrbi, da ne bom našel prave, moška narava pri mojih letih pa ne zna biti sama!Zelo dobro se spominjam časov, ki niti niso tako zelo oddaljeni, ko je bilo življenje z medsebojnimi odnosi vred še veliko bolj preprosto. Spremembe so se zgodile tudi v tesnejših medsebojnih odnosih. Če je pred nekaj deset­letji zadostovalo, da je bil izbrani partner, partnerica dobrega srca, pošten, da nas je bil sposoben imeti rad, da je bil tudi prijazen in dobrosrčen, je zdaj drugače. Zahteve so se pomnožile, in če se med njimi znajdejo tudi takšne, ki zahtevajo jutranjo cigareto v postelji, lahko rečem, da je duh ušel iz steklenice!Ko iščemo novega partnerja, se moramo z njim najprej pogovarjati. O marsičem. Ta faza je več kot nujna! Na prvem zmenku ni prostora za kakršnekoli »pogoje«, ker potem je to trgovina in ne morebit­ni začetek nečesa trajnejšega. Verjamem, da je takrat, ko še nismo obremenjeni s turobnimi, žalostnimi in bolečimi izkušnjami, veliko lepše kot pozneje, ko se na našem hrbtu znajde tudi težak nahrbtnik.Vrnitev v preteklost je, žal, zaenkrat še nemogoča. Zelo naivno bi bilo pričakovati, sploh po moji malo starejši in bolj izkušeni logiki, lahko pa se tudi motim, da vam bo s kakršnokoli žensko ob sebi kaj lažje. Če si dva nista pisana na kožo, je hitro kaj narobe. Ste pozabili? Eno neprijet­no izkušnjo že imate za seboj!Pred ženskami ne smete igrati: tudi ob nemogočih pogojih, ki jih boste dobivali, bodite zmeraj to, kar v resnici ste. Če boste sklepali lažne kompromise, se vam bo že prvi trenutek, ko bosta odložila masko, maščevalo. Močna želja, da bi srečali »pravo« takoj, nemudoma, ta trenutek, je precej zaletava.Še metulj potrebuje čas, da se iz gosenice razvije v prečudovito bitje, ki nam, ko ga zagledamo, pogreje srce! Da se razvijejo čustva od začetne simpatije do ljubezni, je potreben čas, strpnost, malo potrpljenja in tudi sreče. Preden se nam vrata odprejo v deželo ljubezni, v globino vrednot sočloveka, traja, traja ...Ob večerih, ko otroka zaspita, brskate po internetu in poskušate srečo tudi na spletu. Ni vam prijetno, ko vam naključna sogovornica že po nekaj uvodnih besedah ponudi tarifo za storitve. Kam smo padli, se sprašujete. Živimo v svetu, kjer je marsikaj, če že ne vse, odvisno od ponudbe in povpraševanja. Rečeno po domače: če ne bi bilo moških, ki si takšnih instant zvez želijo, bi ponudba hitro izginila. To vam povem zato, da bi se nehali jeziti zgolj na ženski spol.Veste, v življenju moramo imeti tudi malo potrpljenja. Si predstav­ljate, da bi bila podobno črnogleda, kot ste vi? Ne mine dan, da ne bi slišala za kakšno novo žalostno zgodbo, mnoge so še veliko bolj pretresljive kot vaša. Pa sem optimistka in naredim vse, kar lahko, da se s sogovorniki pogovorim, jih spodbujam, vlivam upanje z željo, da mi verjamejo, da se vse da, če se le hoče. Z glavo skozi zid se ne pride daleč!Podobno bi želela reči vam. Če se vam zdi, da na spletu ne najdete ničesar pametnega, se odpravite v kakšne druge vode. Deklet, ki zaman iščejo fante, ki bi jim bilo bolj kot za ljubek obraz mar za srce, je nič koliko. Strinjam se z vami, da živimo v zelo odtujenem svetu, kjer se komaj kaj srečujemo, pa še to, kar se, bo zaradi zloveščega virusa prepovedano in nezaželeno. A ker ste mladi, polni energije, ni vrag, da v sebi ne bi našli moči, s katero bi lahko našli iglo v kopici sena.Splet namreč ne ponuja le zmenkarij, temveč tudi številne delavnice, simpozije, konference, priložnosti za druženja tudi iz vaše stroke, tako da je že tu kar nekaj zanimivih možnosti. Malo za šalo, malo zares: lahko se pridružite tudi različnim kuharskim delavnicam, ki jih organizira vaša mama. Deklet, ki vam bodo delala družbo, bo zagotovo precej. Mlade, ki so sami, srečujem, ko tečejo po brezpotjih, planinarijo, nabirajo regrat, zelišča, sedijo ob kavi.Tudi na vlaku jih je polno. Zrejo vsak v svoj telefon in se ne zmenijo za druge. Žal. Pridružite se kakšni facebookovski skupini mladih mamic. Pomagajte pri organizaciji šolskih prireditev. Ne boste razveselili le svojih dek­lic, utegne se zgoditi, da srečate samsko mamico, ki bo cenila vašo pomoč.Srečanje s pravo osebo se pogosto zgodi nepričakovano, čisto po naključju, ko sploh ne načrtujemo. Morebiti bo tako tudi pri vas, kdo ve? Vsekakor pa iščite dekleta, ki bodo drugačna od vaše nekdanje partnerice. Ne le po videzu, tudi sicer. Ne ujemite se še enkrat v isto zanko!In če lahko dodam še nekaj: ne utrujajte morebitne nove partnerice že na prvem zmenku s podrobnostmi iz propadlega zakona niti je ne poskušajte pregovoriti, da bo sledila istim političnim prepričanjem, kot jih imate vi. Na svetu so še veliko pomembnejše stvari, kot sta vaša bivša in politika. Celo priročnik za sveže ločene na prvem zmenku lahko napišete! Mnogi in mnoge vam bodo hvaležni!