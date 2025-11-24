  • Delo mediji d.o.o.
    Nedelo

    Sto let Mikija Mustra: kaj o stripih pravijo znani Slovenci

    Ta teden smo Nedelovih sedem spraševali o stripih.
    Zvitorepec, Trdonja in Lakovnik Mikija Mustra. FOTO: Press Release
    Zvitorepec, Trdonja in Lakovnik Mikija Mustra. FOTO: Press Release
    Agata Rakovec Kurent
    24. 11. 2025 | 09:00
    24. 11. 2025 | 10:58
    7:36
    Ob stoletnici rojstva Mikija Mustra nas je zanimalo: Imate radi stripe in kateri je vaš najljubši stripovski junak Mikija Mustra, čigar stoto obletnico rojstva smo obeležili 22. novembra?

    Kozma Ahačič, jezikoslovec

    Kozma Ahačič Foto Voranc Vogel
    Kozma Ahačič Foto Voranc Vogel

    Svet stripa sem spoznaval vsako leto na morju ali med šolskimi počitnicami. Ne da bi dobro vedel, zakaj, se je v meni branje stripa povezalo z občutkom miru, zabave in počitka. Šele pozneje, ko sem odkril umetniško poglobljene risoromane in druge stripe za odrasle, je postal tudi del vsakdana – vrveža, razmisleka in rednega branja.

    Najbolj se me je doslej dotaknil risoroman Pépée – divja plat Léa Ferréja. Oranžno-siva, skoraj neoprijemljiva risba, poseben tisk in tragična zgodba so me že ob prvem branju tako prevzeli, da mi ne gredo iz spomina. Morda sem se prav takrat, pred nekaj leti, v celoti zavedel, kakšen domet in izrazno moč ima lahko strip.

    Stripe Mikija Mustra sem prebral skoraj v celoti – lepo po vrsti, s police bližnje knjižnice. Vesel sem, da praznujemo dan stripa prav na rojstni dan Mikija Mustra. Moj najljubši junak? Nedvomno Zvitorepec.

    Nataša Luša, direktorica Dela

    Nataša Luša FOTO: Osebni arhiv
    Nataša Luša FOTO: Osebni arhiv

    S stripom sem se prvič bolj zares srečala na fakulteti, ko sem začela prebirati Alana Forda. Prevzeli so me politična in družbena satira, parodija vohunskega žanra, prikaz revščine, birokracije, pohlepa, korupcije, ki je bila tako odlično zajeta v zgodbah, ki so se sicer dogajale nekje drugje, a bile tako aktualne tudi v našem prostoru. Da ne govorimo o jeziku (brala sem ga v hrvaščini), ki je nadgradil original in ustvaril posebno subkulturo, ki živi še danes. Ne mine mesec, da pri nas doma ne bi kdo citiral legendarnega lika Broj Jedan, največkrat s tistim: »Star sam ja, da se bavim tim stvarima.«

    Kar pa se tiče Mustra, se mi je usedel v dušo s cik-cak zajčki, ki so nam otrokom napovedali čas za spanje. Njegove prepoznavne like sem kasneje opazila v številnih reklamah, stripov o Zvitorepcu pa kot otrok nisem brala.

    Uršula Cetinski, publicistka

    Ursula Cetinski FOTO: Darja Štravs Tisu
    Ursula Cetinski FOTO: Darja Štravs Tisu

    Bom povedala po pravici. Stripi me nikoli niso zanimali. Vedno sem bila knjižni molj. Zakopana v knjige, ki so moje zveste prijateljice. Pri romanih, kratkih zgodbah in včasih tudi poeziji se mi zdi najlepše, da me besede navdihujejo, me spodbudijo k slikanju. K slikanju domišljijskih podob, ki se rojevajo v mojih mislih in postajajo del mojega življenjskega spomina. Zato sem tudi zelo nerada brala literaturo po tem, ko sem si že ogledala po njej posnet film. Ta mi je z vizijo avtorja skrčil neskončne možnosti, da bi si na podlagi prebranega ustvarila popolnoma svoj svet. Zato sem stripe odložila že po nekaj straneh. Seveda občudujem mojstrstvo, ki je potrebno zanje, vendar me nikoli niso zamikali. Zavedam se, da je tudi svet stripa raznolik in da obstajajo množice, ki jim strašansko veliko pomeni.

    Jadran Lenarčič, znanstveni svetnik Instituta Jožef Stefan

    Jadran Lenarčič FOTO: Leon Vidic/Delo
    Jadran Lenarčič FOTO: Leon Vidic/Delo

    V otroških letih sva z mamo zahajala v Trst gledat sorodnike. Da nisem preveč sitnaril, mi je v prvem kiosku kupila Giornalino. To so bili stripi z dogodivščinami Disneyjevih junakov v italijanščini, ki sem jih navdušeno bral. Kasneje sem komaj čakal na Tedensko Tribuno, slavni TT, da bi videl, kaj se je smešnega zgodilo Zvitorepcu, Trdonji in Lakotniku, med katerimi mi je bil najbolj simpatičen zadnji. Kdo bi si mislil, da bom mnogo let kasneje spoznal Mikija Mustra, z njim govoril o računalniških risankah in sodeloval pri odpiranju njegove razstave. V gimnazijskih letih se je med fanti širil Alan Ford, še danes ga kdo od prijateljev citira. Nekaj sem jih prebral, ampak to je bil čas, ko me stripi niso več vlekli in se k njim tudi nisem več vrnil.

    Karel Gržan, duhovnik

    Karel Gržan FOTO: Dejan Javornik
    Karel Gržan FOTO: Dejan Javornik

    Kot otrok in mladostnik sem družno z očetom z zanimanjem prebiral stripe. Proti koncu srednje šole in v času študija sem jih opustil, saj so me popolnoma prevzeli klasiki. Kasneje pa so me pritegovali in me še vedno občasno pritegnejo tudi stripi. Med vsemi najbolj Asterix in Obelix, domačina tiste galske vasi, ki je Rimljani nikakor ne morejo zavzeti. Prebivalci imajo namreč čarobni napoj, ki jih naredi nepremagljive. Med Mustrovimi stripovskimi junaki pa so zame tri enakovredne zvezde: Lakotnik, Zvitorepec in Trdonja. V nepozabnem mi ostajajo tudi izjemne Mustrove risanke, najbolj cik-cak zajčki in pa tista operna diva, ki je reklamirala s svojim visokim C bombone s tem imenom.

    Zoran Predin, kantavtor

    Zoran Predin FOTO: Jože Suhadolnik
    Zoran Predin FOTO: Jože Suhadolnik

    Zvitorepec je bil prvi. Potem so prišle pustolovščine, ki so jih zakuhali Teks Viler, Zagor in Čiko, Blek Stena in Žalostna Sova. Vse je zasenčila serija Priče sa Divljeg Zapada. Osnovnošolsko obdobje je zaznamoval Louis Crandell - Jeklena pest, ki je postal neviden, ko je nadomestno jekleno roko vtaknil v 220-voltno vtičnico – proti njemu sta bila partizanska kurirčka Mirko in Slavko milo rečeno tehnološko povožena –, in seveda zbirka Stripoteka, v kateri so me navduševali nepozabni junaki s srbskimi imeni Talični Tom, Upah-Pah, Iznogud, Asteriks, Modesti Blejz, Hogar Strašni ... Strip o Alanu Fordu, ki je ob Magna Purgi Kostje Gatnika blagoslovil mojo vseživljenjsko ljubezen do stripov, živimo tu in zdaj. Črni humor Alana Forda iz osemdesetih se uresničuje. Sorodnim dušam predlagam stripe francoskega avtorja Jean-Marca Reiserja. Njegovo Življenje na svežem zraku bi si zaslužilo prostor na polici vsakega radovedneža, ki da kaj nase.

    Ksenija Benedetti, strokovnjakinja za komuniciranje in protokol

    Ksenija Benedetti FOTO: Miran Juršič
    Ksenija Benedetti FOTO: Miran Juršič

    Ljubezen do stripov je pogosto ljubezen do posebnega načina razmišljanja: podob, ki govorijo, in besed, ki rišejo. Strip nas posrka v svetove, kjer se humor, modrost in čustva prelivajo drug v drugega. Moj najljubši je legendarni Alan Ford s svojo satirično ostjo in res hecnim unikatnim humorjem, pa slovenska Ustava v stripu, ki pokaže, kako dostopna je lahko resna tema. In Ralf König s Prototipom (prevod Anje Zag Golob), ki spretno združuje domislice velikih umov naravoslovja in filozofije z ostrim, a toplim humorjem. Strip tako postane prostor, kjer misel z nasmehom in risbo da misliti. Zvitorepec mi je najbližje. Kar slišim ga reči misel iz Alana Forda: "Za domovino je treba dati vse, tudi življenje drugih."

    Nedelovih sedemstripMiki Musterstripovski junaki

