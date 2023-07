ZDA so se zganile pred Evropo

V nadaljevanju preberite:

Inflacija, porušena plačna razmerja, nepravična porazdelitev dobička, grožnja umetne inteligence … Hollywoodski igralci so pred dobrim tednom dni sklenili, da imajo dovolj, in se na ulicah pridružili scenaristom, ki so delo prekinili že sredi maja. O ozadjih in družbenih razsežnostih stavke, ki je močno stresla svet filmske industrije, smo se pogovarjali s Primožem Škrabo, odličnim poznavalcem umetne inteligence in profesorjem matematike na londonski univerzi Queen Mary, ter Jurijem Drevenškom, igralcem in predsednikom Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev.