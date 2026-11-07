Trumpov mandat se lomi: ostane mu le še veto

»Popolnoma sem pripravljen sprejeti izide volitev,« je za liberalni časopis The New York Times, ki je eden največjih medijskih trnov v njegovi peti, po bolečem porazu, s katerim so demokrati od njegovih republikancev prevzeli večino v obeh domovih ameriškega zveznega parlamenta kongresa, povedal predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. »Mislim, da so demokrati opravili svoje delo dobro, res mislim tako,« je dodal za konservativno televizijo Fox. Trumpovo hitro priznanje poraza potrjuje, za kako velik preobrat gre. Ameriški mediji so ga po barvi demokratov poimenovali kar modri cunami. Na polovici svojega drugega mandata v Beli hiši se je Donald Trump znašel v sklepni etapi politične kariere. Ne samo, ker ima 80 let ali ker ustava dovoljuje le dva mandata v Beli hiši. Brez večine v ...