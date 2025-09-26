Zdi se mi, da sem izgubil kompas in nadzor nad tem, kam gre ekipa

V nadaljevanju preberite:

Z njim se je začelo obdobje velikih uspehov našega kolesarstva, čeprav je prvič sedel na specialko šele pri 22 letih. Skorajda pravljična zgodba še kar traja, končuje pa se njegova deseta sezona med profesionalci, med katerimi je osvojil domala vse, kar se je osvojiti dalo. Pri skoraj 36 letih, ki jih bo dopolnil 29. oktobra, je Primož Roglič, ki je med prvo in 91. zmago postal Lorin mož ter Levov in Aleksov oče, še vedno željan dirkanja in premikanja mejnikov.

Dokaz za to so tudi višinske priprave na Sierri Nevadi sredi septembra. Po osmem mestu na dirki po Franciji se ni odločil za umirjeno družinsko jesen, temveč se je želel čim bolje pripraviti za cestno dirko na svetovnem prvenstvu v Ruandi, kjer bo v nedeljo del devetčlanske slovenske reprezentance, ki bo branila naslov svetovnega prvaka Tadeja Pogačarja. V Rogliču bo naša izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Uroša Murna imela drugega aduta ali pa zlata vrednega pomočnika. Kot rad pravi Roglič, se na cesti pokaže vse. V pogovoru za Nedelo, ki smo ga imeli na daljavo v dneh, ko je zaključeval svoje delo v hribih nad Granado, je razkril marsikaj zanimivega, ne le o Ruandi, temveč tudi o svoji prihodnosti v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe in kolesarski karavani nasploh. Nič ne kaže, da bi se mu mudilo v pokoj.