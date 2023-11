Zdravila proti debelosti poganjajo govorice in gospodarstvo

V članku preberite:

Pravijo, da upanje umira zadnje, in tako je tudi pri iskanju čudežnega zdravila, ki bo vse tiste, ki se spopadajo s čezmerno težo ali pa se jim to le dozdeva, odrešilo odvečnih kilogramov. Mnogi čakajo na čudežno formulo, da se bo to zgodilo brez odrekanja in korenite spremembe življenjskega stila. Na spletu in v lekarnah je na voljo vrsta izdelkov za hujšanje, od nekoč razvpitega čaja do kapsul, tablet, napitkov do topil maščobe, vsi pa obljubljajo »učinkovito izgubo kilogramov brez jojo efekta«. Nekaj svetovnih vplivnežev je spodbudilo veliko zanimanje za zdravili ozempic in wegovy, ki sta sicer namenjeni zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2 in debelosti. Obe izdelujejo v danskem farmacevtskem velikanu Novo Nordisk, kjer si ob strmo naraščajočem povpraševanju lahko le manejo roke.