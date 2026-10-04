Pogovor s svojci mora biti jasen in odkrit

Dr. Gadžijev, se človek na smrt kdaj navadi? Smrt je del življenjskega ciklusa, kar je bilo v preteklosti bolj samoumevno kot v moderni družbi, ki jo je začela tabuizirati. Zdaj breme umiranja nase pogosto prevzemamo zdravniki, čeprav to ni naravno. To se mi zdi še posebno problematično, saj si verjetno nihče ne želi umreti v bolnišnici, daleč od svojih, daleč od doma. To, da kot konec zdravljenja sprejemamo tudi dostojno smrt bolnika, pa ne pomeni, da se zdravniki skupaj z bolnikom ne borimo do takrat, ko ima vse skupaj še smisel, včasih celo še dlje. Zdaj breme umiranja nase pogosto prevzemamo zdravniki, čeprav to ni naravno. To se mi zdi še posebno problematično, saj si verjetno nihče ne želi umreti v bolnišnici, daleč od svojih, daleč od doma. Vas je delo naučilo, da se smrti manj ...