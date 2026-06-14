Želel sem, da Sunita dobi knjigo v slovenskem jeziku

Slovenci smo lahko ponosni na svojo vesoljsko zgodovino, najbolj zaradi Hermana Potočnika Noordunga, pa tudi kar nekaj astronavtov je našega rodu.
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Primož Hieng pravi, da bi šel v vesolje, a le če bi mu vnaprej zagotovili varno vrnitev. FOTO: Miško Kranjec
Novinar, publicist in fotograf je pravi navdušenec nad letenjem. Že kot otrok si je želel postati pilot, a zaradi očal so ga prepričali, da to ni zanj. Na letenje Primož Hieng ni pozabil. Vrsto let se je ukvarjal s fotografiranjem iz zraka, zanimalo pa ga je tudi vesolje. Pravkar je izdal knjigo o astronavtki slovenskih korenin Suniti Lyn Williams.
Slovenci smo z vesoljem tesno povezani, ne le zaradi Sunite Williams.
Slovenci smo lahko izjemno ponosni na svojo vesoljsko zgodovino, najbolj seveda zaradi Hermana Potočnika Noordunga, ki je bil s svojo knjigo Problem vožnje po vesolju – Raketni motor vsekakor utemeljitelj vesoljskih tehnologij. Menim, da smo se mu lepo oddolžili z ureditvijo Centra vesoljskih tehnologij v Vitanju, ki nosi njegovo ime. Še mnogo let po njegovi prezgodnji smrti ...
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