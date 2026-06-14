Želel sem, da Sunita dobi knjigo v slovenskem jeziku

Slovenci smo lahko ponosni na svojo vesoljsko zgodovino, najbolj zaradi Hermana Potočnika Noordunga, pa tudi kar nekaj astronavtov je našega rodu.

Novinar, publicist in fotograf je pravi navdušenec nad letenjem. Že kot otrok si je želel postati pilot, a zaradi očal so ga prepričali, da to ni zanj. Na letenje Primož Hieng ni pozabil. Vrsto let se je ukvarjal s fotografiranjem iz zraka, zanimalo pa ga je tudi vesolje. Pravkar je izdal knjigo o astronavtki slovenskih korenin Suniti Lyn Williams. Slovenci smo z vesoljem tesno povezani, ne le zaradi Sunite Williams. Slovenci smo lahko izjemno ponosni na svojo vesoljsko zgodovino, najbolj seveda zaradi Hermana Potočnika Noordunga, ki je bil s svojo knjigo Problem vožnje po vesolju – Raketni motor vsekakor utemeljitelj vesoljskih tehnologij. Menim, da smo se mu lepo oddolžili z ureditvijo Centra vesoljskih tehnologij v Vitanju, ki nosi njegovo ime. Še mnogo let po njegovi prezgodnji smrti ...