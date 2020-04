FOTO:Zelena pahljača Kalaharija

Bolj kot varnostni napotki mlade pilotke me zanima, ali ima kolegica za mojim hrbtom pripravljeno vrečko. Potiho pa upam, da bo več gledala skozi okno kot v objektiv fotoaparata. Majhno letalo in peklenska vročina nista dobra kombinacija za panoramski polet. Tudi sam se trudim posvetiti obzorju in pozabiti ples notranjih organov v ritmu turbulenc. Noč v divjiniPolet nad Okavangovo delto v sušni sezoni daje bolj vtis savane kot enega največjih celinskih rečnih iztekov. Le tanki modri trakovi kot kapilare prepletajo širno travno območje in mu dajejo življenje. Močan piš iz line za zračenje prinaša vroč tropski zrak, s katerim ...