Zelene zablode

Ob nedavnem obisku v slikoviti Radovljici sem zastrigla z ušesi ob zgodbi grofov Thurn-Valsassina in njihovem razkošnem baročnem vrtu, ki ga je žal pogoltnila zgodovina. Skriti pred očmi navadnih smrtnikov so si ustvarili svoj košček raja na zemlji in ga polepšali s kipi in rastlinjakom, v katerem so gojili agrume. Nisem pomislila, da je tudi v tem mestu obstajal vsaj približek razkošja, kot ga lahko doživimo v Hampton Courtu nedaleč od Londona, dvorcu Het Loo na Nizozemskem ali nam najbližjih vrtovih Boboli v Firencah.