Irska: zeleno, ki te hočem zeleno

Povratne letalske vozovnice z nizkocenovnim prevoznikom so nas stale dobrih 50 evrov na osebo, v irski prestolnici pa smo pristali okoli polnoči in pridobili uro časa. Že na letališču je skoraj vse v značilni irski zeleni barvi – od oglasnih panojev do napisov, znakov in okraskov. Poleg napisov v angleščini jih je po državi mogoče opaziti tudi v drugem uradnem jeziku otoka, irščini, ki spada v družino keltskih jezikov. Z uberjem smo se odpeljali do prenočišča, kjer smo spali dve noči. Naslednje jutro smo se lotili raziskovanja. Prva postojanka je bil Trinity College, najstarejša univerza na Irskem z največjo knjižnico v državi, v kateri hranijo znamenito Knjigo iz Kellsa. Book of Kells je bogato okrašena zbirka srednjeveških rokopisov, za katero so značilni žive barve, ornamentika in ...