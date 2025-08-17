Želi si, da si jo zapomnijo tudi v Braziliji

Prihodnji teden se bo v Braziliji začelo svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, kjer bo Slovenijo zastopala samo 16-letna Alja Ponikvar. Lanska evropska podprvakinja s kiji med mladinkami se odpravlja na svoje prvo veliko tekmovanje, kjer ne bo imela nobenih rezultatskih pričakovanj. Obenem je bila tekmovalka Narodnega doma letos zaradi poškodbe kar pet mesecev odsotna s tekmovanj, a vseeno je že na svoji prvi tekmi med članicami dokazala, da je iz pravega testa.